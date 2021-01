Donbass: l'Ucrain punta a ospitare vertice Formato Normandia nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina intende ospitare quest'anno il prossimo vertice Formato Normandia, riunendo i leader di Francia, Germania e Russia insieme al capo dello Stato di Kiev, con l’intento di trovare una soluzione al conflitto nel Dombass. È quanto affermato dal vice capo dell'ufficio del presidente Ihor Zhovkva in un articolo pubblicato oggi sul portale web “Dzerkalo Tyzhnia”. "Nel 2021, miriamo a ospitare il prossimo vertice del Formato Normandia", ha scritto Zhovkva. Delineando gli obiettivi di politica estera 2021 della presidenza ucraina, il rappresentante dell’amministrazione presidenziale ha affermato che Kiev continuerà a fare affidamento sul sostegno dei suoi partner in Germania e Francia. Zhovkva ha anche affermato che Kiev si sta preparando per una visita ufficiale del presidente francese, Emmanuel Macron, nella prima metà dell'anno. Durante la visita, ha scritto Zhovkva, "lanceremo anche diversi nuovi progetti economici ". (Rum)