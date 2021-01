Covid: Locatelli (Lega), disabili abbiano priorità nelle vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci uniamo all'appello di tante associazioni e famiglie che ci stanno scrivendo affinché nelle categorie fragili, che dovrebbero essere vaccinate prioritariamente, siano incluse su libera scelta le persone con disabilità". Lo afferma in una nota la deputata Alessandra Locatelli, responsabile del dipartimento disabilità della Lega. "Dopo i tanti sacrifici fatti in questi lunghi mesi e dopo le gravi dimenticanze di questo governo" per la parlamentare "è impensabile che proprio le persone con disabilità non ricevano il vaccino già nella prima tornata. Non c'è tempo da perdere, è il momento di agire con buonsenso, nel rispetto delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Per tale ragione abbiamo preparato un'interrogazione parlamentare, per avere dal Governo i dovuti chiarimenti, e riproporremo questa richiesta in tutti i prossimi provvedimenti", conclude.(Com)