Consumi: Coldiretti, oltre 300 milioni di avanzi di cibo a Capodanno

- Oltre trecento milioni di avanzi sono rimasti sulle tavole imbandite per le feste di fine anno, in calo del 40 per cento rispetto allo scorso anno, che vengono comunque riciclati in cucina nelle case dove gli italiani sono costretti dal lockdown. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare una crescente sensibilità verso il taglio degli sprechi per motivi economici, etici ed ambientali ma anche la tendenza ad occupare il tempo libero ai fornelli, con le limitazioni dovute alla zona rossa. Quasi otto italiani su dieci (78 per cento) portano a tavola gli avanzi delle feste, un altro 10 per cento che ha messo tutto in freezer per utilizzarlo nelle prossime settimane, solo nell’11 per cento delle famiglie non ha avanzato niente, e l’1 per cento ha donato in beneficenza. Nessuno, sottolinea Coldiretti, dichiara di buttare i resti nel bidone, con il Capodanno 2020 che si classifica come il primo con sprechi azzerati. Continua dunque il tour de force in cucina con polpette o polpettoni a base di carne o tartare di pesce che sono una ottima soluzione per recuperare il cibo del giorno prima, ma anche le frittate possono dare – continua la Coldiretti – un gusto nuovo ai piatti di verdura o di pasta, senza dimenticare la ratatouille. (segue) (Com)