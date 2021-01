Consumi: Coldiretti, oltre 300 milioni di avanzi di cibo a Capodanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La frutta secca in più può essere facilmente caramellata per diventare un ottimo “torrone” mentre con quella fresca si ottengono pasticciate, marmellate o macedonie. E per dare un nuovo sapore ai dolci più tradizionali, come il pandoro o il panettone, si ricorre spesso alla farcitura con creme. Per il cenone di fine anno gli italiani hanno speso un importo di 1,7 miliardi di euro per i cibi e le bevande, con un calo del 32 per cento rispetto allo scorso anno a causa principalmente della chiusura di ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi per l’emergenza Covid ma anche delle ridotte disponibilità economiche delle famiglie colpite dalla crisi economica legata alla pandemia. A causa delle limitazioni a tavola si sono seduti in media meno di 4 persone (3,7) contro le 9 dello scorso anno. Una scelta obbligata dall’istituzione della zona rossa in tutto il Paese, con la possibilità pero’ di ospitare al massimo due persone non conviventi, oltre a minori sotto i 14 anni. Per compensare l’assenza delle grandi tavolate del passato gli italiani – conclude la Coldiretti - si sono sfogati soprattutto in cucina, con il 90 per cento che ha preparato il cenone, a fronte di un 10 per cento che lo ha ordinato con l’asporto o consegna a domicilio. (Com)