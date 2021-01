Regno Unito: linee guida governo autorizzano miscela due dosi di diversi vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito consentirà alle persone di ricevere delle dosi di diversi vaccini contro il Covid-19 in rare occasioni, nonostante la mancanza di prove sull'entità dell'immunità offerta dalla miscelazione. Attuando una scelta in controtendenza rispetto alle altre strategie a livello globale, il governo di Londra ha fatto sapere nelle sue linee guide che alla popolazione potrebbe essere somministrata una miscela di due diverse dosi di vaccino anti Covid. Ciò, per esempio, potrebbe accadere qualora la dose del medesimo vaccino applicato la prima volta dovesse risultare esaurita. "Se lo stesso vaccino non risulterà disponibile è ragionevole offrire una dose del prodotto disponibile localmente per completare il programma", si legge nelle linee guida. Secondo quanto affermato da Mary Ramsay, responsabile delle vaccinazioni presso il sistema sanitario pubblico inglese, secondo la quale, tuttavia, ciò accadrà solo in occasioni estremamente rare. Tuttavia Ramsay ha specificato che il governo non sta raccomandando la miscelazione dei vaccini, che richiedono almeno due dosi somministrate a diverse settimane di distanza. "Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per somministrare lo stesso vaccino, ma dove ciò non sarà possibile è meglio somministrare una seconda dose di un altro vaccino piuttosto che nulla", ha detto Ramsay. (Rel)