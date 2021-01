Governo: De Petris (Leu), crisi è quanto di più irresponsabile si possa immaginare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di una crisi di governo oggi è quanto di più irresponsabile si possa immaginare: si tratterebbe di una crisi completamente al buio, perché il miraggio di una maggioranza alternativa alberga solo nelle fantasie e nei sogni di qualcuno. Così in una nota la senatrice Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto. “La necessità di ricorrere a elezioni anticipate nel pieno della pandemia e del piano di vaccinazione, cioè nel momento peggiore per il paese, è al contrario l'esito di gran lunga più probabile: il rischio di perdere i fondi europei, ritrovandosi di conseguenza completamente disarmati di fronte alla crisi economica peggiore degli ultimi decenni, è altissimo”, ha detto. Chiunque fosse dotato di “un briciolo di senso del dovere” e della responsabilità, ha continuato, seguirebbe le indicazioni del capo dello Stato “confrontandosi nella maggioranza sui contenuti del Recovery plan italiano in nome dell’interesse collettivo”. (Com)