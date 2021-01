Ue-Cina: Lega, accordo troppo importante per passare sottotraccia, governo dia spiegazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mettendo in discussione l'importanza di un accordo tra l'Unione europea e un paese così importante dal punto di vista economico e demografico come la Cina, è incredibile come il testo dell'accordo sia totalmente secretato ai parlamentari europei e nazionali, rendendo impossibile qualsiasi valutazione nel merito: il governo italiano spieghi al Parlamento quali sono i termini e le ricadute per il nostro paese, affinché i rappresentanti dei cittadini liberamente eletti non siano completamente esautorati sul tema. Così in una nota i deputati della Lega Matteo Luigi Bianchi, vicepresidente della commissione Politiche Ue e primo firmatario dell’interrogazione, Paolo Fomentini, vicepresidente della commissione Esteri, e Alessandro Giglio Vigna, capogruppo in commissione Politiche Ue. “Non è un mistero il fatto che la Repubblica popolare cinese abbia degli standard legati ai diritti umani, tutela dei lavoratori, attenzione all'ambiente e libero mercato, totalmente insufficienti: ci chiediamo quindi se, all'interno di questo accordo, siano stati inseriti elementi a tutela di questi principi così importanti per il mondo libero che anche l'Unione europea rappresenta”, scrivono i deputati, sottolineando la necessità di difendere gli asset strategici per il paese a tutela dell’interesse nazionale. (Com)