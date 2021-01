Cultura: Franceschini, 50 milioni in più per Fus e nuovi criteri assegnazione risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquanta milioni di euro in più per il Fondo unico dello spettacolo e nuovi criteri di attribuzione delle risorse per ampliare il numero dei beneficiari, estendere i contributi a settori finora mai raggiunti e proseguire e rafforzare le azioni di tutela e protezione dei lavoratori. Così il ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, Dario Franceschini, annuncia la firma del decreto che determina nuovi criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. "Un provvedimento che riconosce agli attuali beneficiari gli stessi importi ricevuti nel 2020, a condizione che siano adottate adeguate misure di tutela dei lavoratori: è previsto anche un incremento del contributo ordinario alla produzione di spettacoli in streaming e un contributo a favore di nuove istanze”, ha detto, parlando di un risultato importante “frutto dell'importante confronto avuto con le associazioni di categoria, anche all'interno del tavolo permanente dello spettacolo dal vivo”. Il ministro ha poi ringraziato le Regioni e gli enti locali che hanno consentito una rapida finalizzazione del decreto, in modo da accelerare l’erogazione dei contributi Fus per il 2021. (Com)