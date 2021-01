Credito: Abi, al primo gennaio salgono a 126,7 miliardi finanziamenti chiesti a Fondo garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione bancaria italiana (Abi) segnala che al primo gennaio i finanziamenti chiesti dalle banche al fondo di garanzia sono saliti a 126,7 miliardi di euro, per un totale di 1,592 milioni di domande. Stando al relativo comunicato stampa, di queste sono 1,050 le domande che riguardano finanziamenti fino a 30 mila euro, per 20,5 miliardi complessivi. Sono poi 211 mila le domande di garanzie su moratorie, per un totale di 4,2 miliardi di euro. (Com)