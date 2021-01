Paesi Bassi: campagna vaccinazioni in ritardo, si partirà da operatori sanitari in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo olandese ha annunciato oggi che inizierà a vaccinare contro il Covid-19 migliaia di operatori sanitari in prima linea il prima possibile per allentare la pressione sugli ospedali colpiti dalla carenza di personale legata. L'annuncio ha segnato un brusco cambiamento alla politica olandese di avvio delle vaccinazioni di massa prevista nel mese di gennaio. Fra le file dell’opposizione, infatti, non sono mancate le critiche per il fatto che la campagna di vaccinazione nei Paesi Bassi non sia ancora iniziata, un netto ritardo rispetto ad altri Paesi europei. "La situazione preoccupante ed è in parte dovuta alle condizioni di salute degli operatori sanitari, spesso risultati positivi al coronavirus", ha riferito il governo in un comunicato. "Il personale di assistenza in prima linea, quindi, farà parte del primo gruppo idoneo alla vaccinazione". (segue) (Beb)