Paesi Bassi: campagna vaccinazioni in ritardo, si partirà da operatori sanitari in prima linea (2)

- I Paesi Bassi sono nel bel mezzo di un duro blocco di cinque settimane imposto quando i tassi di contagio hanno iniziato ad aumentare in tutto il Paese. Negli ultimi giorni, i dati sono migliorati ma gli operatori sanitari hanno avvertito che il picco di ricoveri nei nuovi ospedali e unità di terapia intensiva non è ancora stato raggiunto nell'ultima ondata e i problemi di capacità delle strutture sono stati aggravati dalle condizioni di salute del personale. Il governo ha annunciato di voler chiarire entro lunedì la prima data possibile per iniziare le vaccinazioni e che le prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech sarebbero state probabilmente distribuite fra dieci dei principali ospedali sparsi in tutto il Paese. (Beb)