Turchia: Covid, Turkish Airlines sospende voli provenienti dal Regno Unito

- La compagnia aerea di bandiera turca, Turkish Airlines, ha annunciato oggi la sospensione di tutti i voli provenienti dal Regno Unito e diretti in Turchia. La decisione è dovuta alla scoperta nel Paese di almeno 15 casi della nuova variante del virus Sars-Cov-2, particolarmente diffusa in territorio britannico. I voli Turkish Airlines diretti dalla Turchia al Regno Unito, e dal Regno Unito ad altri paesi, proseguiranno invece come pianificato. Il ministro della Salute di Ankara, Fahrettin Koca, ha annunciato ieri l’isolamento dei 15 casi del nuovo ceppo e la sospensione temporanea di tutti gli ingressi dal Regno Unito nel Paese. (Tua)