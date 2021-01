Milano: acquista orologio di lusso online rubando soldi da un conto altrui, indagato dalla Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 30 dicembre scorso a Milano, la Polizia ha deferito all'Autorità Giudiziaria un cittadino italiano di 47 anni per il reato di tentata truffa e frode informatica. Un cittadino di 40 anni residente a Milano, dopo aver messo in vendita su un noto portale online un orologio Rolex del valore di circa 9mila euro, il giorno precedente aveva ricevuto un'offerta dal 47enne. Dopo aver raggiunto un accordo sulla vendita, l'acquirente ha effettuato un bonifico immediato al venditore. Il proprietario dell'orologio, analizzando i dati del bonifico ricevuto si è insospettito e ha contattato la Polizia di Stato: gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, hanno subito compiuto degli accertamenti rilevando come il bonifico fosse stato disposto da un conto corrente intestato a un ristoratore campano vittima di "phishing" da parte del 47enne indagato. Il titolare del conto corrente è stato, pertanto, invitato dai poliziotti a sporgere denuncia presso il Commissariato di Polizia più vicino che ne ha trasmesso tempestivamente copia all'Ufficio Prevenzione Generale. Nel frattempo gli agenti, che avevano preso contatti con la vittima, hanno invitato la stessa a concordare l'incontro con il truffatore per procedere alla consegna dell'orologio e si sono portatati sul luogo dello scambio. Con il venditore, i poliziotti hanno individuato in piazzale Lodi un uomo, risultato essere soltanto il tramite del truffatore cui è legato da un vincolo di parentela, essendone lo zio. Lo stesso, assolutamente ignaro dell'attività truffaldina posta in essere dal nipote, è stato comunque identificato e, a seguito delle informazioni rilasciate, i poliziotti sono riusciti a risalire alla reale identità del truffatore: un 47enne, appunto, con numerosi precedenti penali e di polizia per lo stesso tipo di reati, che, di conseguenza, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di frode informatica e tentata truffa. (Com)