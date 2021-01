Milano: giunta approva contenuti del piano strategico "1 città, 20 musei, 4 distretti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta ha approvato i contenuti del piano strategico "1 Città, 20 Musei, 4 Distretti", dando mandato alla Direzione Cultura di proseguire nello studio di fattibilità organizzativa ed economica del progetto di creazione di distretti museali urbani, finalizzato alla nascita di un nuovo management culturale della città. Il progetto prevede un processo di riorganizzazione dei musei civici che mira alla creazione di quattro distretti museali, situati in altrettante zone della città, caratterizzate da un'elevata concentrazione di istituzioni museali e culturali. In particolare, vengono individuate in base al criterio della prossimità geografica quattro aree nelle quali inserire 23 musei civici: Sempione (Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Acquario civico), Duomo (Palazzo Reale, Museo del Novecento, Museo del Risorgimento, Palazzo Morando, Palazzo della Ragione, Studio museo Messina), Giardini (GAM, PAC, Museo di Storia Naturale, Planetario, Casa Museo Boschi-Di Stefano, Palazzo Dugnani), Ansaldo (Mudec). All'area Ansaldo afferiscono anche i progetti speciali CASVA, Arte negli Spazi Pubblici, Casa della Memoria, Reti e Cooperazione Culturale. L'obiettivo del piano è duplice: da un lato mira a rendere più efficiente il sistema museale civico verso l'esterno grazie a un'offerta culturale cittadina integrata anche con gli istituti culturali non civici presenti nei distretti; dall'altro implica un riassetto organizzativo interno delle direzioni, in modo da garantire un migliore svolgimento dei processi interni e quindi maggiore qualità dei servizi erogati. Inoltre, la gestione integrata delle politiche culturali potrà connettersi più efficacemente alle strategie di sviluppo urbanistico, economico e sociale dei rispettivi territori, diventando il motore di una crescita armonica per ciascun ambito territoriale. La ricerca è stata cofinanziata da Fondazione Cariplo ed è stata svolta dalla Direzione Cultura del Comune di Milano insieme a Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali e al Gruppo di ricerca ASK – Bocconi. La ricerca per la redazione del Piano è stata svolta da Ptsclas. (Com)