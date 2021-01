Terrorismo: l'Austria chiede a tutti i Paesi dell'Ue di adottare un registro degli imam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria chiede a tutti i Paesi dell’Unione europea di adottare un registro degli imam, i capi delle comunità musulmane, come imposto da Vienna in seguito all’adozione della nuova legge antiterrorismo. In un'intervista al quotidiano tedesco “Die Welt” pubblicata oggi, la ministra austriaca per gli Affari europei Karoline Edtstadler ha affermato che la registrazione degli imam presenti nel Paese è stata la chiave per "la lotta contro l'Islam politico". "La maggior parte degli imam si sposta in diversi paesi dell'Ue, quindi le autorità di sicurezza devono sapere chi predica cosa in quale moschea in un dato momento", ha detto Edtstadler. La ministra, inoltre, crede inoltre che i fondi dell'Ue dovrebbero essere "così strettamente controllati in futuro in modo che non finiscano in organizzazioni e associazioni che sostengono posizioni islamiste e antisemite". (segue) (Geb)