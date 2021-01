Terrorismo: l'Austria chiede a tutti i Paesi dell'Ue di adottare un registro degli imam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È anche ipotizzabile un divieto europeo al finanziamento estero per le moschee, già in vigore in Austria, ha affermato Edtstadler. Per combattere il terrorismo, inoltre, la ministra austriaca vorrebbe vedere "ulteriori miglioramenti nella cooperazione e nello scambio di dati tra le autorità giudiziarie e di sicurezza degli Stati membri dell'Ue". I ministri dell’Interno dell'Ue hanno dichiarato una nuova "guerra al terrorismo" dopo gli attacchi a Vienna, Parigi e Nizza dei mesi scorsi. La registrazione degli iman è una delle numerose nuove misure adottate dal governo del cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, dopo l’attacco terroristico del 2 novembre a Vienna che ha provocato la morte di quattro persone e il ferimento di altre 23. (Geb)