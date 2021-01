Governo: Cambiamo, indisponibili a giochi di numeri, restiamo all'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ribadiamo la nostra totale indisponibilità a giochi sui numeri a sostegno di questo esecutivo. Siamo e restiamo all’opposizione del governo Conte, di cui non possiamo condividere l’azione". Lo comunica in una nota l’esecutivo nazionale di Cambiamo, il partito guidato da Giovanni Toti, escludendo la possibilità di un sostegno al governo Conte in caso Italia viva si sfilasse dalla maggioranza. "Esercitiamo la nostra responsabilità politica nella verifica, nella critica e nella proposta alternativa ai provvedimenti, purtroppo troppo spesso insufficienti e tardivi. Non ci riguardano manovre che vadano a soccorso della maggioranza, ci interessa che il Paese sia dotato di un adeguato progetto di sviluppo in vista del Recovery fund", conclude la nota del partito.(Com)