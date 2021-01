Fisco: Gelmini (FI), grave latitanza governo su cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sulla spedizione a milioni di contribuenti delle cartelle esattoriali a partire da oggi, "il governo è gravemente latitante: a poco servono le generiche dichiarazioni di intenti di esponenti di maggioranza o del governo". Per la parlamentare "serviva intervenire con il mille proroghe o con un nuovo decreto per bloccare l'agenzia delle entrate ed evitare il salasso dell'Epifania. Occorre - sottolinea in una nota - un ravvedimento operoso da parte dell'esecutivo: il ministro dell'Economia dia indicazione chiara, nelle more del decreto, all'Agenzia delle Entrate di non far partire le cartelle fino a quando il parlamento o il governo con un nuovo decreto non saranno intervenuti".(Com)