Milano: morto a 90 anni l'ex sindaco Marco Formentini

- È morto a 90 anni Marco Formentini, che fu sindaco di Milano dal 1993 al 1997. A darne notizia su Facebook è Davide Boni, ex presidente del consiglio regionale della Lombardia: "Mi giunge questa dolorosa notizia - ha dichiarato Boni in un messaggio sui social - è venuto a mancare Marco Formentini, ho un ricordo particolare, nel 1993 fummo eletti insieme. Lui a Milano e io a Mantova. Bei tempi, tempi eroici ed epici". Marco Formentini fu sindaco per la Lega Nord, e poi eurodeputato, prima per il Carroccio e poi nei Democratici.(Rem)