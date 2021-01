Algeria: rilasciati i generali Mediene e Tartag, e Said Bouteflika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale militare di Blida, a sud di Algeri, in Algeria, ha autorizzato oggi il rilascio dei generali Mohamed Mediene (detto Toufik) e Bachir Tartag, oltre che di Said Bouteflika, fratello e consigliere dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika, e della presidente del partito dei lavoratori (Pt), Louisa Hannoune. La Corte suprema algerina, due settimane fa, ha annullato un verdetto della Corte d’appello militare che condannava i quattro rispettivamente a 15 anni (per Mediene, Tartag e Bouteflika) e a tre anni di carcere (per Hannoune) con l’accusa di “attentato all’autorità dell’esercito” e “complotto contro l’autorità dello Stato”. La Corte suprema ha dato parere favorevole al ricorso in cassazione presentato dalla difesa, annullando così la sentenza d’appello e riprogrammando il processo contro i quattro per i primi mesi di quest’anno. (Ala)