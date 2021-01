Governo: Pastorino (Leu), crisi sarebbe sciagura, costruire basi per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida per il 2021 deve essere quella del rilancio: dopo un anno terribile, bisogna impegnarsi sulla campagna vaccinale e sulla ripresa economica. Così in una nota Luca Pastorino, segretario di presidenza di Liberi e uguali alla Camera. “Eppure in queste ore il dibattito politico è incredibilmente avvitato sulla possibile crisi di governo, che sarebbe una sciagura: basti immaginare a tutte le conseguenze che porterebbe, cominciando dall'irritazione dei cittadini che chiedono risposte concrete”, ha detto, aggiungendo che l'agenda del governo deve concentrarsi sulle questioni reali. “Bisogna compiere tutti gli sforzi per costruire le basi per un rilancio: le diversità nella maggioranza devono essere fonte di arricchimento e non di distruzione”, ha concluso. (Com)