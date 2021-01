Lazio: Capolei (Epi), grazie ad assessore Servizi sociali Nettuno per lavoro svolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare pubblicamente l'assessore ai Servizi sociali di Nettuno, Maddalena Noce, per l'ottimo lavoro svolto durante tutto quest'anno, e in particolare per l'impegno profuso in questi giorni al fine di consentire a tutti i cittadini di vivere le festività natalizie nel modo migliore possibile, nel rispetto delle restrizioni vigenti". È quanto afferma in una nota il consigliere regionale di Energie per l'Italia Fabio Capolei. "All'interno della legge di Bilancio appena approvata – si legge – il comune di Nettuno si è impegnato a potenziare i servizi di assistenza domiciliare per le persone disabili, adulti e minori, che ne hanno necessità. In questa fase emergenziale è importante sostenere le famiglie con aiuti concreti garantendo la continuità relazionale, educativa ed assistenziale tra gli operatori e gli utenti già beneficiari dei servizi messi a disposizione dal comune. Ma sono molti i provvedimenti attuati, e altre misure verranno prese nelle prossime settimane. Abbiamo diversi temi in agenda su cui ci stiamo confrontando già in questi primi giorni del 2021". "Ho sentito l'assessore per farle i complimenti e per confermare l'impegno da parte mia a lavorare insieme all'amministrazione comunale per garantire ai cittadini di Nettuno un costante contatto con la politica e un territorio efficiente. Quest'anno – conclude Capolei – bisognerà lavorare più dell'anno appena concluso per contrastare le conseguenze della pandemia da Covid-19 e sostenere cittadini e lavoratori di Nettuno". (Com)