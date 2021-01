Milano: indagato per resistenza a pubblico ufficiale, era destinatario di un mandato di cattura europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ventenne marocchino viene indagato il 31 dicembre per resistenza a pubblico ufficiale, in seguito a una lite con altri connazionali, ma da ulteriori indagini si è scoperto essere destinatario di un mandato di cattura europeo per diversi reati, tra cui rapina, sequestro di persona e furto. Nel pomeriggio del 31 dicembre, in largo Marinai d'Italia a Milano, una volante interviene in seguito a una segnalazione per una lite. Arrivati sul posto gli agenti trovano due litiganti e altri due uomini che cercano di sedare il diverbio. Due di questi, una volta visti gli agenti, si danno alla fuga ma vengono entrambi fermati. Tutti e quattro gli uomini si dimostrano fin da subito poco collaborativi, si rifiutano di fornire le proprie generalità, e vengono indagati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Una volta arrivati in Questura, dalle comparazioni, uno dei fermati, un ventenne di origine marocchina regolare, risulta destinatario di un mandato d'arresto europeo per furto, sequestro di persona, associazione a delinquere e una rapina, per fatti avvenuti a fine 2018, ad Annecy le Vieux, in Francia.(Rem)