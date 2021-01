Iraq: coalizione internazionale uccide due esponenti Stato islamico a Kirkuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione internazionale a guida statunitense ha ucciso due esponenti dello Stato islamico (Is) in un bombardamento aereo nella provincia di Kirkuk, nel nord dell'Iraq. Lo riferisce una fonte della sicurezza locale, secondo cui velivoli della coalizione hanno effettuato “intensi” bombardamenti contro rifugi dell’Is nel villaggio di Umm al Aqarib, alla periferia del distretto di Al Rashad (70 chilometri a sud-ovest di Kirkuk). Secondo quanto riferisce la fonte, l’operazione “è stata condotta sulla base di informazioni di intelligence fornite dai servizi di sicurezza iracheni”. La fonte, riferisce il portale iracheno "Shafaq", ha rivelato che esponenti dello Stato islamico sono ritornati nei villaggi dei distretti di Al Rashad e Al Riyad, in precedenza “liberati” dai gruppi terroristici, a causa di “falle” nella sicurezza e della lontananza di tali zone dalle postazioni dell’esercito iracheno. (Res)