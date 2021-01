Giappone: Covid, governo considera nuove disposizioni di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone potrebbe istituire un nuovo stato di emergenza dopo che i governatori della regione di Tokyo hanno sollecitato la sua azione per affrontare un aumento record di casi di Covid-19. Lo ha annunciato oggi il capo della squadra governativa per la risposta alla pandemia, Yasutoshi Nishimura, al termine dell'incontro tenuto con il governatore della capitale, Yuriko Koike, e i leader di tre prefetture vicine. Per Nishimura, prima di decidere su nuove misure il governo ha bisogno di consultare gli esperti sanitari: "il governo nazionale e i tre governatori hanno condiviso l'opinione che la situazione nell'area di Tokyo stia diventando più grave, tanto che potrebbe essere necessaria una dichiarazione di emergenza", ha detto Nishimura. Come misura provvisoria, ai ristoranti e alle sale karaoke nell'area di Tokyo verrà chiesto di chiudere alle 20, mentre le attività che servono alcolici dovrebbero chiudere alle 19, ha aggiunto.embre". (Res)