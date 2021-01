Casa: assessore Lazio, soddisfazione per norma a tutela inquilini Piani di zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, in una nota esprime "grande apprezzamento per l'approvazione dell'emendamento all'interno della Legge di Bilancio recentemente varata dal Parlamento, con cui vengono tutelati gli inquilini nei piani di zona rimasti vittima della truffa di alcune imprese costruttrici". "L’emendamento- spiega Valeriani - presentato dall'onorevole Stefano Fassina è stato il frutto di un lavoro condiviso con la Regione Lazio, con l'obiettivo di ritenere nulle le 'procedure esecutive riguardanti gli immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche'. Ora la Regione è pronta a fare la propria parte, intervenendo per rilevare la nullità di tali procedure. Prosegue così il programma dell'Amministrazione regionale per restituire dignità e valore a questo strumento di sostegno al diritto all'abitare, che prevede finanziamenti pubblici per agevolare l'acquisto della prima casa". (Com)