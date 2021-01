Capodanno: Asspi, moria di stormi non legata a fuochi d'artificio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno, nonostante la crisi per il covid abbia messo in ginocchio le nostre aziende causando un considerevole calo del fatturato, abbiamo comunque compiuto lo sforzo di diffondere una Piro Guida che conteneva proprio le indicazioni per l'acquisto e l'utilizzo dei nostri fuochi pirotecnici in piena sicurezza e rispetto dell'ambiente, dei consumatori e degli animali. Per questo motivo vogliamo ribadire che la moria di stormi in alcune zone della Capitale non ha nulla a che fare con i fuochi pirotecnici. Peraltro - conclude Nobile - Roma è tra le capitale più rumorose d'Europa, come testimoniato da una recente ricerca di Legambiente: nel 54,5 per cento dei luoghi censiti il rumore supera i limiti consentiti nei livelli medi, nel 74 per cento dei casi ci sono picchi di chiasso fuori controllo, a dimostrazione di quale può essere l'effettiva causa che ha portato alla morte degli uccelli". (Com)