Milano: Bolognini (Lega), a Formentini si deve l'avvio della città moderna che oggi conosciamo

- Il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini dichiara in una nota: "Un saluto commosso e una preghiera per Marco Formentini, illuminato Sindaco di Milano dal 1993 al 1997. Lo ringraziamo soprattutto per aver guidato la città, dopo le macerie di tangentopoli, proiettandola verso la dimensione moderna che ancora oggi la caratterizza e ridando ai Milanesi fiducia nelle istituzioni". "La prima vera grande isola pedonale di Milano - prosegue Bolognini -, in via Dante, quando sembrava una follia pedonalizzare il centro e deviare la linea 60, la realizzazione e il forte investimento sul passante ferroviario come asset importante della mobilità urbana e metropolitana, la prima vera sede fieristica moderna della città, realizzata al Portello, la ristrutturazione del Teatro Dal Verme, dopo anni di stallo e di blocco dei lavori, la realizzazione del primo hub aeroportuale della città (Malpensa 2000). Questi - conclude il leghista - sono solo alcuni dei risultati della sua giunta che hanno proiettato, con straordinaria lungimiranza, Milano nel futuro e l'hanno portata a essere città moderna e all'avanguardia nel paese e in Europa".(Com)