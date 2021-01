Milano: Calderoli (Lega), Formentini mi ha insegnato a fare politica, oggi piango un amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, commenta in una nota la scomparsa di Marco Formentini, ex sindaco di Milano: "Piango la scomparsa dell'amico Marco Formentini. Una persona che conoscevo e apprezzavo da più di trent'anni: è stato il mio primo capogruppo alla Camera dei Deputati, per un anno, prima di diventare il sindaco di Milano, ma è stato anche un amico. Mi era spiaciuto molto quando aveva scelto di lasciare la Lega per passare con la Margherita ma per me resterà sempre uno di quelli, insieme a Umberto Bossi, che mi ha insegnato a fare politica e a viverla con impegno e passione". (Com)