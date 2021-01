Spagna: ministra Difesa, posizione governo chiara su difesa della monarchia parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del governo spagnolo sulla Corona è stata espressa "molto chiaramente" dal primo ministro, Pedro Sanchez, e si traduce nella difesa della Costituzione e, quindi, della monarchia parlamentare. Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, in un'intervista ad "EuropaPress", difendendo i "valori etici e morali" con cui il re, Felipe VI, sta svolgendo il suo ruolo capo dello Stato sulla stessa linea di altre monarchie europee. La Casa reale, in tal senso, rappresentata "pezzo chiave" delle istituzioni spagnole che non possono essere "messe in discussione" perché "ciò screditerebbe il Paese". In merito alle frizioni all'interno dell'esecutivo con il principale alleato di coalizione Unidas Podemos, del vicepremier Pablo Iglesias, la ministra ha sottolineato nuovamente come sia "normale" che vi siano differenze ma è il premier Sanchez ad "ad avere l'ultima parola" sulle politiche del governo. Robles ha, inoltre, rimarcato l'importanza della "segretezza" della deliberazioni del Consiglio dei ministri in merito al alcune "fughe di notizie" fatte trapelare in varie occasioni proprio da esponenti di Podemos per fare pressioni sull'ala socialista. (segue) (Spm)