Grecia: da domani nuove restrizioni anti Covid, riapertura scuola prorogata all'11 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petsas ha quindi annunciato che tutte le concessioni alle restrizioni annunciate poco prima del nuovo anno vengono cancellate: i saloni dei parrucchieri e di bellezza, così come le librerie, resteranno chiusi; inoltre il coprifuoco aumenterà di un'ora, entrando in vigore dalle 21 alle 5 del mattino. "Da domani, domenica 3 gennaio, dalle 6 e sino alle 6 di lunedì 11 gennaio, saremo di nuovo a casa, poiché tutte le attività e i servizi che sono stati gradualmente riattivati prima di Natale saranno sospesi”, ha detto il portavoce del governo. "Le nostre chiese rimarranno chiuse ai credenti e non ci saranno benedizioni all'aperto nel giorno dell'Epifania", ha aggiunto. Secondo Petsas, l'obiettivo è raggiungere "la migliore situazione epidemiologica" possibile entro l'11 gennaio. "Quindi, dall'11 gennaio, le campanelle suoneranno di nuovo in tutte le scuole del paese", ha detto Petsas. (Gra)