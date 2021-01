Iraq: governo, nessun rischio per esportazioni petrolio dopo ritrovamento mina navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del ritrovamento nei giorni scorsi di una mina navale, attaccata allo scafo di una petroliera nelle acque del Golfo persico, la Compagnia irachena statale per il commercio del petrolio (Somo), legata al ministero del Petrolio di Baghdad, ha dichiarato che l’episodio non rappresenta un rischio per le operazioni di esportazione del petrolio greggio, né per il movimento di navi da carico in partenza o in arrivo dai porti iracheni nel governatorato di Bassora. Lo riferisce un comunicato diffuso questa notte dalla Somo, secondo cui quanto accaduto era legato alla “presenza di un corpo estraneo, classificato come una mina, aderente allo scafo della petroliera”, ma ciò è stato accompagnato da “supposizioni non suffragate dai fatti relative a un legame fra questo evento e le esportazioni di petrolio greggio iracheno dal porto petrolifero di Bassora”. La questione, si legge nel comunicato, “è del tutto scollegata dal porto petrolifero di Bassora, e non c’è alcun rischio per le operazioni di esportazione del greggio, né per le navi in arrivo e in partenza per il trasporto del greggio: l’esportazione prosegue secondo quanto pianificato”. La nave in questione, prosegue il comunicato, è stata noleggiata da una compagnia che ha siglato un contratto con Somo, e opera come serbatoio galleggiante per imbarcazioni da carico: “Somo nega che l’imbarcazione fosse diretta ai porti per l’esportazione del petrolio greggio”, prosegue la nota. Ieri le autorità irachene hanno evacuato in acque internazionali l’equipaggio della petroliera Mt Pola, battente bandiera liberiana, mentre squadre di esperti sono state inviate per disinnescare la mina magnetica. (Res)