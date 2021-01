Somalia: al Shabaab attacca un cantiere turco, almeno tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte nell'attacco suicida condotto contro il cantiere per la costruzione della strada Mogadiscio-Afgoye nella zona di Lafole, nel Basso Giuba. Lo riferiscono i media e corrispondenti somali su Twitter, mentre fonti della sicurezza hanno confermato il ferimento di almeno cinque lavoratori turchi e le condizioni critiche di uno di loro.Testimoni locali parlano di almeno 10 feriti, e di un bilancio in aggiornamento, con quattro morti. Come riferisce "Garowe online", l'attacco - rivendicato sui media jihadisti dal gruppo al Shabaab - è avvenuto a 15 chilometri dalla base militare Turksom, dove gli ufficiali di Ankara addestrano le truppe somale, mentre la strada su cui lavoravano gli operai è finanziata dal governo del Qatar.Secondo il quotidiano, le tre vittime sarebbero un ufficiale turco e due agenti di polizia somali. Nessun militare sarebbe rimasto vittima dell'attacco. La base Turksom è la più grande base di addestramento militare di Ankara all'estero ed è stata inaugurata nel 2017.(Res)