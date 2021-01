Germania: Associazione commercio, possibili sino a 50 mila chiusure negozi al dettaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi in Germania si assisterà a un’ondata di fallimenti dei punti vendita commerciali al dettaglio. E’ quanto affermato dal presidente dell’Associazione del commercio tedesca (Hde), Stefan Genth, all’agenzia di stampa “Dpa”. Molte attività commerciali che sono state colpite dalla chiusura dei loro punti vendita per due volte a causa della pandemia di Covid-19 hanno ampiamente consumato il proprio capitale e ora hanno bisogno di sostegno economico, ha detto Genth, secondo cui l’alternativa è la chiusura di “sino a 50 mila negozi”. I rappresentanti del settore commerciale tedesco hanno scarse aspettative sulla conclusione delle misure restrittive anti Covid che hanno imposto la chiusura di tanti negozi e punti vendita in tutto il Paese. “Temo che i negozi non potranno riaprire il 10 gennaio. L'obiettivo di ridurre l'incidenza del virus a livello nazionale entro sette giorni non sarà realizzabile entro questo periodo”, ha detto Genth, secondo cui in questa fase il settore commerciale si sente abbandonato mentre è costretto ad affrontare una crisi senza precedenti. "La situazione è davvero molto grave", ha detto Genth. "Il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, annuncia sempre miliardi di aiuti, ma gli aiuti non vengono effettivamente erogati perché le barriere per potervi accedere sono troppo elevate", ha spiegato il presidente dell’Hde, secondo cui di conseguenza, il settore del commercio al dettaglio non è riuscito ad accedere in maniera sufficiente agli aiuti di Stato. (Geb)