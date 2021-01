Covid: a L'Aquila dal 3 al 6 gennaio screening sulla popolazione studentesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani 3 al 6 gennaio la campagna di screening di contenimento del coronavirus sulla popolazione studentesca che frequenta istituti nel territorio aquilano, a esclusione dei bimbi dell'infanzia. La campagna, con test rapido dell'antigene, sarà aperta anche al personale docente e non docente delle scuole e potrebbe arrivare a coinvolgere più di 10 mila persone. A promuoverla è il Comune dell'Aquila, dopo aver attivato una proficua collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e provinciale e diversi incontri organizzativi che si sono tenuti nei giorni scorsi (l'ultimo, nella serata di ieri), in seguito alle disposizioni contenute nei recenti provvedimenti governativi (decreto "Natale" e del ministero della Salute del 24 dicembre). Cinque i punti in cui saranno somministrati i tamponi antingenici con orario continuato dalle 9 alle 17: palestra dell'Itis in via Acquasanta, palestra dell'Ipsiasar in via Aldo Moro, Musp asilo nido in via Ficara, Centro anziani Bazzano (area bocciofilo, via Paparisco), drive trough Monticchio (ex multisala Garden, via Rodolfo Volpe). (segue) (Gru)