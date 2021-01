Covid: a L'Aquila dal 3 al 6 gennaio screening sulla popolazione studentesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'adesione alla campagna sarà gratuita e volontaria", spiega il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, secondo cui "con questa iniziativa, dopo lo screening di massa dello scorso dicembre, l'amministrazione ha creato un'ulteriore opportunità per assicurare un ritorno sui banchi, previsto il 7 gennaio, nella massima sicurezza per alunni, insegnanti e personale impiegato negli istituti scolastici". "Nelle postazioni individuate, si alterneranno circa 50 operatori sanitari, mentre sono oltre 60 i dipendenti, tra cui quelli messi a disposizione dalle società partecipate e dall'Ufficio speciale alla ricostruzione dell'Aquila, che li assisteranno nelle operazioni di registrazione e refertazione dei test - ha aggiunto Biondi -. Si tratta di uno sforzo importante per cui ringrazio tutti coloro che hanno scelto di dedicare il proprio tempo al servizio della comunità e della salute collettiva, l'Ordine dei medici e degli odontoiatri, l'Ordine delle professioni infermieristiche". Per le scuole elementari e medie si sta valutando di riproporlo successivamente anche con altre tipologie di test in fase di studio grazie alla collaborazione con l'Università dell'Aquila e con l'Ufficio scolastico. (Gru)