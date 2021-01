Covid: assessore Lazio visita ospedale Castelli e centro vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, questa mattina in visita all'ospedale dei Castelli accompagnato dal direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, e dal direttore sanitario aziendale, Roberto Corsi. "Una visita - si legge - che ha voluto rappresentare la vicinanza e il ringraziamento verso lo sforzo e l'impegno di tutti gli operatori della nostra azienda". L'assessore è stato accompagnato presso il reparto di medicina Covid 2 per visionare la "tenda degli abbracci", dove è stato testimone di un momento profondo e toccante. L'assessore ha poi visitato il centro vaccinale dove era in corso la somministrazione del vaccino su alcuni operatori sanitari delle Rsa aziendali. Parte oggi infatti anche la campagna vaccinale presso le seguenti strutture: Villa Nina, Mater Dei, Villa dei Pini, Villa Gaia, Angeli Custodi, Ini e Centro Gnosis. Al termine della visita l'assessore ha incontrato insieme al direttore generale e al direttore sanitario gli operatori delle Rsa. (Rer)