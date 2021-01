Afghanistan: ucciso giornalista a Ghor, il sesto in due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giornalista e attivista della società civile afgano, Bismillah Adil Aimaq, è stato ucciso ieri da ignoti in un’imboscata nella città di Feroz Koh, capoluogo della provincia di Ghor, nel centro del Paese. Lo riferisce il sito informativo “Tolo News”. Il portavoce del governatore di Ghor, Mohammad Aref Abir, ha detto che Adil, direttore di una stazione radio locale, Radio Sada-e-Ghor, è stato ucciso nel villaggio di Dara-e-Taimoor. La notizia giunge appena una settimana dopo che un altro giornalista, Rahmatullah Nikzad, è stato ucciso da armati fuori dalla sua abitazione nella città di Ghazni. Si tratta del sesto episodio di questo genere nell’arco di pochi mesi in Afghanistan, paese in cui la violenza contro giornalisti e rappresentanti dei media è aumentata, nonostante le aspettative di una tregua a seguito dei colloqui di pace fra i talebani e il governo afgano. (Res)