Polonia: caso vaccini, Università di medicina di Varsavia li somministra a "18 celebrità locali"

- L'Università di medicina di Varsavia è al centro di un possibile scandalo legato ai vaccini. Secondo quanto riportato, infatti, sono diverse le celebrità del Paese che sono state vaccinate nella struttura, senza tuttavia tenere conto dei parametri imposti per il processo di distribuzione di massa. Il ministro della Salute polacco, Adam Niedzielski, ha criticato quanto avvenuto, dichiarando che sarebbe “assolutamente inaccettabile” che le vaccinazioni non siano state somministrate secondo le regole stabilite ma dai dirigenti ospedalieri secondo "criteri di privilegio". In Polonia è attualmente in corso la “Fase 0” della campagna di vaccinazione, che prevede la somministrazione al personale sanitario. Giovedì scorso, tuttavia, sono state annunciate 450 dosi aggiuntive che avrebbero dovuto essere utilizzate entro la fine del 2020 per vaccinare 300 dipendenti dell'ospedale, 150 parenti del personale e "alcuni pazienti dell'ospedale e delle sue filiali", hanno fatto sapere i vertici della struttura ospedaliera. (segue) (Vap)