Polonia: caso vaccini, Università di medicina di Varsavia li somministra a "18 celebrità locali" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra queste persone, tuttavia, vi sarebbero anche 18 "personaggi noti dell'arte e della cultura" che, secondo l’agenzia di stampa “Pap”, avrebbero accettato di agire come ambasciatori per la campagna di vaccinazione. La portavoce dell'Università di medicina, tuttavia, non ha voluto rivelare i nomi di queste persone. Il Fondo sanitario nazionale polacco ha annunciato che la questione sarà oggetto di un’indagine accurata su raccomandazione del ministro della Salute. La vaccinazione può essere somministrata solo ad altre persone se quelle del gruppo autorizzato non si sono presentate e si rischierebbe quindi di buttare per problemi di conservazione le dosi attualmente a disposizione delle varie strutture preposte alla somministrazione di massa. (Vap)