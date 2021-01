Governo: Fornaro (Leu), basta polemiche e si torni al confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, "un Paese in emergenza sanitaria e con una crisi economica pesante e complessa, avrebbe assoluto bisogno di costruttori di futuro e non di continue fibrillazioni destabilizzatrici". Per questo "si mettano da parte le polemiche e si ritorni a un confronto vero e costruttivo nel Governo e con le opposizioni e le parti sociali sulle risposte da dare a cittadini e imprese, che tutto chiedono meno che una crisi di governo al buio" ha aggiunto, ricordando poi: "Ogni cosa a suo tempo: adesso la politica deve dimostrare di essere in grado di proteggere la comunità nazionale e di utilizzare al meglio i fondi europei per costruire un futuro con più giustizia sociale, più digitale e più riconversione ecologica". (Com)