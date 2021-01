Energia: Egitto, firmati nove contratti per ricerche idrocarburi in Mediterraneo e Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, ha firmato ieri nove contratti con compagnie straniere, perlopiù statunitensi, per la ricerca di petrolio e gas nella Zona economica esclusiva (Zee) del Paese nel mar Mediterraneo e nel Mar Rosso, per investimenti complessivi pari a circa un miliardo di dollari. Lo riferisce un comunicato del ministero egiziano. In base agli accordi, saranno perforati in tutto 17 pozzi esplorativi nel Mediterraneo e nel Mar Rosso; alcune delle nuove concessioni sono situate presso i confini con la Libia. Fra i nove accordi totali, uno è stato vinto da Exxonmobil (che l’anno scorso ha ottenuto la sua prima concessione upstream in Egitto): in base a questo nuovo contratto la compagnia statunitense cercherà petrolio e gas nella concessione offshore di Maraqia, con un investimento minimo pari a 112 milioni di dollari e un bonus di 7 milioni di dollari per la perforazione di tre pozzi esplorativi. La statunitense Chevron e l’egiziana Tharwa hanno inoltre vinto un contratto per l’esplorazione di gas e petrolio nella concessione offshore di North Sidi Barrani, 95 chilometri a est del confine con la Libia, con un investimento minimo fino a 70 milioni di dollari e un bonus di 4 milioni di dollari, per la perforazione di un unico pozzo di esplorazione. (segue) (Cae)