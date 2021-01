Energia: Egitto, firmati nove contratti per ricerche idrocarburi in Mediterraneo e Mar Rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chevron e Tharwa hanno inoltre vinto un altro contratto per l’esplorazione di petrolio e gas nella concessione offshore di Nargis, con un investimento minimo di fino a 11 milioni di dollari e un bonus di 2 milioni di dollari, per perforare due pozzi esplorativi. Un terzo contratto vinto da Chevron e Tharwa riguarda la concessione offshore di North Dabaa, con un investimento minimo di 70 milioni di dollari e un bonus di 4 milioni, per la perforazione di un pozzo esplorativo. Exxonmobil ha vinto inoltre con Tharwa un secondo contratto, per esplorare potenziali giacimenti di idrocarburi nella concessione offshore di Star, con un investimento minimo pari a 263 milioni di dollari per la perforazione di tre pozzi esplorativi. La britannica British Petroleum (Bp) e Tharwa hanno vinto un contratto per ricerche di gas e petrolio nella concessione offshore di Salloum, situata 8 chilometri a est della Libia, con un investimento minimo di 59 milioni di dollari e un bonus da 1 milione di dollari per perforare un singolo pozzo esplorativo. (segue) (Cae)