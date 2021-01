Energia: Egitto, firmati nove contratti per ricerche idrocarburi in Mediterraneo e Mar Rosso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La francese Total, insieme all’olandese Royal Dutch Shell, a Tharwa e a Kufpec hanno vinto un altro contratto per esplorazioni di gas e petrolifere nella concessione offshore di North Kanayes, con un investimento minimo di quasi 115 milioni di dollari e 2 milioni di dollari di bonus, per la perforazione di due pozzi. Tutte le concessioni in questione sono situate nel mar Mediterraneo. Per quanto riguarda invece il Mar Rosso, Chevron e Tharwa hanno vinto un contratto per esplorazioni di petrolio e gas nel Blocco 1, con un investimento pari a circa 110 milioni di dollari per la perforazione di due pozzi esplorativi. Shell e Tharwa hanno inoltre vinto un contratto per la ricerca di petrolio e gas nel Blocco 3, con un investimento minimo di 103 milioni di dollari per la perforazione di due pozzi. Oltre ai nove accordi siglati ieri, l’Egitto dovrebbe prossimamente firmarne altri tre. (Cae)