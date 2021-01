Niger: ex ministro dell'Interno Bazoum non raggiunge quorum, ballottaggio il 21 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza del Partito per la democrazia e il socialismo (al governo) del Niger, Mohamed Bazoum, dovrà affrontare l'ex capo dello Stato Mahamane Ousmane nel ballottaggio delle elezioni presidenziali fissato per il prossimo 21 febbraio. Lo ha annunciato oggi la Commissione elettorale nigerina, che secondo i risultati provvisori delle elezioni presidenziali e legislative del 27 dicembre ha attribuito a Bazoum il 39,33 per cento delle preferenze espresse, soglia non sufficiente a raggiungere il 50 per cento dei voti necessari per vincere a titolo definitivo il primo turno. Ousmane, che ha ottenuto il 17 per cento dei voti espressi, avrà quindi una seconda possibilità contro lo sfidante e favorito ex ministro dell'Interno. Si attende ora che la Corte costituzionale convalidi i risultati provvisori, consentendo di depositare i ricorsi in caso di contestazioni. Per quanto riguarda le elezioni legislative, in base ai risultati provvisori il Pnds - al potere dal 2011 - risulta in testa con 80 seggi su 171, seguito dal principale partito di opposizione Moden Fa Lumana, che ottiene 19 seggi. (segue) (Res)