Niger: ex ministro dell'Interno Bazoum non raggiunge quorum, ballottaggio il 21 febbraio (2)

- L’ex ministro dell’Interno Mohamed Bazoum è apparso rapidamente in netto vantaggio nella corsa alla presidenza del Niger, raccogliendo nelle prime ore il 40 per cento dei voti: una percentuale nettamente superiore a quella del suo principale sfidante, Mahamane Ousmane, fermo al 15 per cento, ma non sufficiente a evitare un eventuale ballottaggio. Bazoum è considerato il grande favorito alla successione del presidente uscente, Mahamadou Issoufou, che lascerà il potere dopo due mandati quinquennali. Sui risultati pende tuttavia la contestazione della coalizione dell’opposizione Cap 20-21, di cui è espressione Ousmane, che in un comunicato ha accusato il partito al potere di brogli elettorali, senza tuttavia fornire prove. La missione di osservazione dell’Unione africana ha affermato di aver rilevato poche irregolarità. I risultati definitivi del voto dovrebbero essere annunciati nei prossimi giorni. (Res)