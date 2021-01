Roma: controlli antidroga, 4 spacciatori arrestati a San Basilio e Tor Tre Teste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del gruppo di Roma hanno arrestato 4 persone con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno sorpreso un 24enne romano cedere dosi di cocaina ad un acquirente in via Maiolati, quartiere San Basilio. Fermato e perquisito, il giovane pusher è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. La successiva perquisizione nel suo appartamento ha permesso ai carabinieri di sequestrare, oltre ad altre dosi della stessa sostanza stupefacente, anche 4.255 euro in contanti e un orologio di lusso, ritenuti provento della sua attività illecita. In manette è finito anche un 54enne romano trovato, nella stessa via, in possesso di alcune dosi di cocaina in tasca. Nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato altri 10 grammi della stessa droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. (segue) (Rer)