Roma: controlli antidroga, 4 spacciatori arrestati a San Basilio e Tor Tre Teste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste, invece, hanno arrestato due cittadini romani, un 26enne con precedenti e un 18enne, trovati in possesso di dosi di cocaina, hashish e marijuana. I giovani sono stati notati mentre si aggiravano, in atteggiamento sospetto, in un’area adibita a parcheggio pubblico fra i lotti condominiali in via Francesco Tovaglieri. I militari li hanno fermati e perquisiti, recuperando e sequestrando, in totale, 37 involucri contenenti 5 grammi di cocaina, 40 grammi di hashish e 25 grammi di marijuana, oltre 480 euro, provento dell’attività illecita. Le successive perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati hanno portato al sequestro di altra droga, 2 grammi di cocaina e 9 di hashish. Tutti i pusher sono stati sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. (Rer)