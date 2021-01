Spagna: Catalogna, i partiti indipendentisti reagiscono alla candidatura del socialista Illa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si iniziano a vedere i primi effetti della candidatura del ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, alla presidenza della Catalogna in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 14 febbraio. La portavoce di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Marta Vilalta, ha detto che si tratta di una “grande scommessa” per il Partito socialista catalano (Psc) che ha scelto di puntare su Illa e non su Miquel Iceta, come previsto da molti osservatori politici spagnoli. “Gli unici che possono battere il Psc siamo noi di Erc. L’abbiamo già fatto due volte lo scorso anno”, ha scritto Vilalta sul suo profilo Twitter, un’affermazione che non è espressione di un’opinione isolata ma che, piuttosto, mostra il fermento in Catalogna emerso dopo la nomina di Illa. "Queste elezioni dovranno scegliere tra Erc e il Psc", ha scritto Oriol Junqueras, presidente di Sinistra repubblicana, il partito dato per favorito dai sondaggi. "Siamo l'unica garanzia per evitare un governo tripartito con il Psc, che non nasconde più il suo anticatalanismo", ha affermato, invece, Albert Batet, presidente nell'ultima legislatura del gruppo parlamentare di Uniti per la Catalogna, forza politica che si attesta subito dopo Erc nei sondaggi. (segue) (Spm)