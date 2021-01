Spagna: Catalogna, i partiti indipendentisti reagiscono alla candidatura del socialista Illa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancate le critiche sia a livello locale, sia nazionale, sul fatto che il Partito socialista abbia scelto di candidare Illa al posto di Iceta per sfruttare l’onda lunga della sua esposizione mediatica determinata dalla pandemia di Covid-19. "Illa torna, torna la Catalogna", afferma lo slogan del Psc in vista delle elezioni per la Generalitat, anche se non mancano le incongruenze. Illa non è mai stato una figura in prima linea nella politica catalana, al di là della sua posizione di segretario dell'organizzazione del partito. In quella posizione, ha firmato accordi governativi con diversi partiti e schieramenti indipendentisti. Ma è proprio la questione dell’indipendenza che ha favorito la candidatura del ministro della Sanità. Il fatto che i socialisti non difendano la secessione non li allinea con il Partito popolare e Ciudadanos in merito a una soluzione politica alla questione catalana, nonostante le accuse subite su questo punto dalle forze secessioniste. Con Illa, il Psc concentrerà, quindi, la sua strategia elettorale sulla priorità di rivendicare la gestione della fase finale della lotta alla pandemia e poche sono le voci più competenti del ministro a esprimersi su questa materia. (Spm)